בבלי
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"נערכים להתפתחויות": הרמטכ"ל זמיר חושף את המוכנות למהלך הבא

רא"ל זמיר בשיח עם מפקדי הצפון: "המציאות רגישה ומורכבת" • "נערכים להתפתחויות בזירות נוספות מעבר ללבנון" | המסר החד על רקע האיומים מאיראן (צבא וביטחון)

הרמטכ"ל היום | צילום: צילום: דובר צה"ל
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מבזקים נוספים

21:12
בבלי

בכיר איראני מאיים: תגובת לוחמי האסלאם תגיע - לבנון היא נשמת אפנו

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, איים כי "תגובת לוחמי האסלאם תגיע". לדבריו, "אחדות הזירות יצרה שרשרת ביטחונית להגנת האזור. לבנון היא נשמת אפנו. לא נאפשר פגיעה בקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית, ולא נגלה כל סובלנות כלפי כך." ד'ו אלקדר הוא יורשו של עלי לאריג'אני בתפקיד.

צוות בבלי
21:08
חדשות עם קנייטש

"את בורנשטיין ומורגנשטרן לא עוצרים": נאום היסטורי של הראש"ל | מעייריב

חסמו את כביש הגישה לבית והשחיתו עציץ: כתב אישום נגד 4 עצורי סולברג | מנהיג הציבור הספרדי מאשים את צה"ל: עוצרים רק ספרדים | הגר"ב שרייבר חשף מקרה מזעזע: רופא סירב לטפל בי כי אני ראש ישיבה | מלחמה דרמטית מסעירה את הרוחות בבני ברק: העירייה נגד משרד התחבורה | חזקים על עריקים - חלשים על גנבים: הפריצה לחנות הצורפים מטלטלת את בני ברק (מעייריב)

איצלה כץ
20:13
תחקיר 'ניו יורק טיימס'

טראמפ נכנס לעשור התשיעי לחייו - וזה ניכר היטב | הדיווחים המטרידים 

התנהלותו התמוהה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מול ישראל מעוררת תהיות רבות בירושלים | אולם, האם ייתכן שהכל בעצם תוצאה של גילו המבוגר של דונלד טראמפ שחוגג היום גיל שמונים? הסימנים המתגברים - והלחץ בסביבתו של הנשיא שמתעקש: "הוא מרגיש מצוין" (חדשות) 

ב. ניסני
20:12
המשטרה חוקרת

ירושלים: ילד חרדי שרכב על אופניו נפגע מאוטובוס - ופונה במצב קשה

ילד חרדי שרכב על אופניו נפגע מאוטובוס בשדרות רמות בירושלים ונלכד תחתיו | כוחות ההצלה שהוזעקו למקום חילצו אותו כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה • הילד פונה ליחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק • המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקשה • כל הפרטים (בארץ) 

דוד הכהן
19:55
בבלי

צה"ל: זוהו נפילות שיגורים מלבנון בנאות מרדכי ובדרום לבנון

צה"ל מדווח על נפילת שיגור שחצה מלבנון במרחב נאות מרדכי, ומספר נפילות נוספות באזור בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות. בחסדי השם לא דווח על נפגעים. האירוע מתרחש לאחר התקיפה הישראלית בדאחיה.

צוות בבלי
19:29
"הסכם בעוד שעתיים"

טראמפ במתקפה חריפה על נתניהו: אין לו שום שיקול דעת; הכל מתעכב בגללו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קילל את ראש הממשלה נתניהו בעקבות התקיפה בדאחייה | הנשיא אמר כי לנתניהו אין שום שיקול דעת, וכי ההסכם שהיה אמור להיחתם הבוקר יתעכב בכמה שעות בגלל נתניהו | הדברים המלאים והמדהימים של טראמפ (מדיני)

דוד הכהן
19:14
מחלוקת בצמרת

הגסת' נגד טראמפ - בעד ישראל: האמירה האמיצה של שר המלחמה בשידור חי

מזכיר המלחמה פיט הגסת' שנחשב לעושה דברו של טראמפ, לא נמנע מלתמוך בתקיפה הישראלית בביירות בניגוד גמור לעמדתו של טראמפ | הראיון שהתקיים לפני הפוסט של טראמפ חושף מחלוקת עמוקה בממשל האמריקני, גם אם לא ברור כרגע כי שר המלחמה הכיר את עמדתו של הנשיא | הדברים המלאים (מדיני) 

ישראל גראדווהל
19:00
בבלי

התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ - הפרטים בבדיקה

דובר צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים כעת על ידי כוחות הביטחון.

צוות בבלי
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