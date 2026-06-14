יועץ חמינאי מאיים בעקבות התקיפה בדאחיה: נעניק שיעור לתוקפנים

בבלי

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, איים כי "תגובת לוחמי האסלאם תגיע". לדבריו, "אחדות הזירות יצרה שרשרת ביטחונית להגנת האזור. לבנון היא נשמת אפנו. לא נאפשר פגיעה בקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית, ולא נגלה כל סובלנות כלפי כך." ד'ו אלקדר הוא יורשו של עלי לאריג'אני בתפקיד.