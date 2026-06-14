בבלי

מחמד מח'בר, יועץ המנהיג העליון של איראן, פרסם ציוץ חריף בעקבות התקיפה בדאחיה: "חלוקת התפקידים בין ארצות הברית למשטר הישראלי - של הבנות והסכמים מצד אחד ותוקפנות והפרות מצד שני - היא משחק שחוק ובלתי מקובל. לא ניתן לתת אמון בחיוכים הדיפלומטיים של האמריקאים, כשם שלא ניתן להשלים עם הברוטליות הציונית. בהגנה על לבנון איננו עושים הנחות לאיש, ולתוקפנים נעניק שיעור שיגרום להם להתחרט."