לא רק לשחוט יהודים: המטרה הנוספת שהניעה את חמאס לפעול ב-7 באוקטובר

חיל האוויר יירט אמש כלי טיס בלתי מאויש שחצה מלבנון לשטח ישראל. דובר צה"ל מסר כי בהתאם למדיניות, לא הופעלו התרעות לאזרחים במהלך היירוט. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
ראש ממשלת פקיסטן מכריז על הסכם מקיף • טקס חתימה רשמי ביום שישי בשווייץ | טראמפ: החומר הגרעיני יועבר לארה"ב תוך חודשיים (בעולם)אליהו לוי
ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב | הקבינט נקטע בשל שיחתם, גם שר הביטחון שוחח עם מקבילו הגסת' | על פי הדיווחים, הנשיא עדכן בהתקדמות לחתימה על הסכם - ייתכן עוד הלילה | שר בקבינט: "האמריקאים מנסים לסיים את האירוע ולחתום כמה שיותר מהר על מזכר הבנות שימנע תגובה איראנית" | טראמפ בגל הודעות: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב" (מדיני, בעולם)יוסי נכטיגל
לאחר שתקף בפומבי את התקיפות הישראליות ואת שיקול דעתו של ראש הממשלה נתניהו, שרים בממשלה התבטאו בחריפות נגד הנשיא דונלד טראמפ בטענה כי הוא "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית" (מדיני)בני סולומון
אנשי הפלג הפגינו הערב מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון | המפגינים הגיעו למקום בעקבות מחאה על ניסיון מעצר עריק במקום (חרדים)נחמן שטרנהרץ
יועץ התקשורת ואיש היח"צ רונן צור הודיע הערב (ראשון) על ריצתו בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן | בהודעתו הוא מסר: "אני יודע לנצח אותם. הם מפחדים ממני ולכן אתמודד ואבקש את אמונכם" (פוליטי)יוני גבאי
מחמד מח'בר, יועץ המנהיג העליון של איראן, פרסם ציוץ חריף בעקבות התקיפה בדאחיה: "חלוקת התפקידים בין ארצות הברית למשטר הישראלי - של הבנות והסכמים מצד אחד ותוקפנות והפרות מצד שני - היא משחק שחוק ובלתי מקובל. לא ניתן לתת אמון בחיוכים הדיפלומטיים של האמריקאים, כשם שלא ניתן להשלים עם הברוטליות הציונית. בהגנה על לבנון איננו עושים הנחות לאיש, ולתוקפנים נעניק שיעור שיגרום להם להתחרט."צוות בבלי
מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, איים כי "תגובת לוחמי האסלאם תגיע". לדבריו, "אחדות הזירות יצרה שרשרת ביטחונית להגנת האזור. לבנון היא נשמת אפנו. לא נאפשר פגיעה בקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית, ולא נגלה כל סובלנות כלפי כך." ד'ו אלקדר הוא יורשו של עלי לאריג'אני בתפקיד.צוות בבלי
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