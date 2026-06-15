בבלי
מבזקבבלי

סוכנות איראנית מפרסמת טיוטה לא רשמית של מזכר הבנות עם ארה"ב

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" פרסמה טיוטה לא רשמית של 14 סעיפים למזכר הבנות בין איראן לארה"ב. העיקרים: הפסקת מלחמה מיידית בכל החזיתות כולל לבנון, הסרת מצור ימי תוך 30 יום, פתיחת מצר הורמוז, השעיית סנקציות על מכירת נפט ושחרור כספים חסומים של איראן. ארה"ב ובעלות בריתה יציגו תוכנית שיקום בסך 300 מיליארד דולר. תקופת מו"מ של 60 יום להסכם סופי בנושאים גרעיניים, כאשר איראן תחזור על מחויבותה לאמנת אי-הפצת נשק גרעיני. במהלך המו"מ ארה"ב לא תוסיף כוחות לאזור ולא תטיל סנקציות חדשות. שחרור 24 מיליארד דולר מכספים חסומים במהלך 60 ימי המו"מ. דיון על תוכנית הטילים ותמיכה בקבוצות התנגדות הוסר סופית מסדר היום.

מבזקים נוספים

00:41
בבלי

חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש שחדר מלבנון

חיל האוויר יירט אמש כלי טיס בלתי מאויש שחצה מלבנון לשטח ישראל. דובר צה"ל מסר כי בהתאם למדיניות, לא הופעלו התרעות לאזרחים במהלך היירוט. בחסדי השם לא היו נפגעים.

צוות בבלי
00:41
לאחר היום הסוער

פקיסטן מודיעה על הסכם שלום בין ארה"ב לאיראן; אלו הסעיפים הבעייתיים

ראש ממשלת פקיסטן מכריז על הסכם מקיף • טקס חתימה רשמי ביום שישי בשווייץ | טראמפ: החומר הגרעיני יועבר לארה"ב תוך חודשיים (בעולם)

אליהו לוי
23:58
מסכמכים סודיים חושפים

לא רק לשחוט יהודים: המטרה הנוספת שהניעה את חמאס לפעול ב-7 באוקטובר

לצד תאוות הרצח החולנית של מרצחי החמאס שפשטו על הערים והיישובים בשמחת תורה תשפ"ד במטרה לטבוח ביהודים, מסמכי שלל שנתפסו ברצועת עזה, ונחשפו הערב, חושפים את הדיונים בהנהגת חמאס שקדמו לטבח, ומהם עולה הצורך בפעולה "יוצאת דופן" שתבלום את הדהירה לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה במסגרת הסכמי אברהם (העולם הערבי)

מישאל לוי
23:58
ישיבת הקבינט נקטעה 

יחתום הסכם עוד הלילה? טראמפ ונתניהו שוחחו הערב; הנשיא בפוסט: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב"

ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב | הקבינט נקטע בשל שיחתם, גם שר הביטחון שוחח עם מקבילו הגסת' | על פי הדיווחים, הנשיא עדכן בהתקדמות לחתימה על הסכם - ייתכן עוד הלילה | שר בקבינט: "האמריקאים מנסים לסיים את האירוע ולחתום כמה שיותר מהר על מזכר הבנות שימנע תגובה איראנית" | טראמפ בגל הודעות: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב" (מדיני, בעולם)

יוסי נכטיגל
22:57
מתיחות מדינית

שרים בממשלה במתקפה חריפה על הנשיא טראמפ: "מנרמל ירי על מדינה ריבונית"

לאחר שתקף בפומבי את התקיפות הישראליות ואת שיקול דעתו של ראש הממשלה נתניהו, שרים בממשלה התבטאו בחריפות נגד הנשיא דונלד טראמפ בטענה כי הוא "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית" (מדיני)

בני סולומון
22:56
אחרי המחאה מול סולברג

אנשי הפלג הפגינו מול ביתו של נשיא העליון יצחק עמית במבשרת ציון

אנשי הפלג הפגינו הערב מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון | המפגינים הגיעו למקום בעקבות מחאה על ניסיון מעצר עריק במקום (חרדים)

נחמן שטרנהרץ
22:39
תיראו מופתעים

הכוכב החדש של "הדמוקרטים"? היחצ"ן המפורסם מודיע על התמודדותו למפלגה

יועץ התקשורת ואיש היח"צ רונן צור הודיע הערב (ראשון) על ריצתו בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן | בהודעתו הוא מסר: "אני יודע לנצח אותם. הם מפחדים ממני ולכן אתמודד ואבקש את אמונכם" (פוליטי)

יוני גבאי
22:16
בבלי

יועץ חמינאי מאיים בעקבות התקיפה בדאחיה: נעניק שיעור לתוקפנים

מחמד מח'בר, יועץ המנהיג העליון של איראן, פרסם ציוץ חריף בעקבות התקיפה בדאחיה: "חלוקת התפקידים בין ארצות הברית למשטר הישראלי - של הבנות והסכמים מצד אחד ותוקפנות והפרות מצד שני - היא משחק שחוק ובלתי מקובל. לא ניתן לתת אמון בחיוכים הדיפלומטיים של האמריקאים, כשם שלא ניתן להשלים עם הברוטליות הציונית. בהגנה על לבנון איננו עושים הנחות לאיש, ולתוקפנים נעניק שיעור שיגרום להם להתחרט."

צוות בבלי
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סוכנות איראנית מפרסמת טיוטה לא רשמית של מזכר הבנות עם ארה"ב | בבלי