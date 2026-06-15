לראשונה בהיסטוריה: זה מה שמסתתר ב"עיר הרפאים" של ה-FBI

מאז ההכרזה על חתימת הסכם הפסקת האש אין בפועל תקיפות אוויריות של צה"ל בדרום לבנון. מדי פעם מתבצע ירי ארטילרי - ירי אזהרה והרחקה בלבד.צוות בבלי
מטוס קרב של חיל האוויר הפקיסטני התרסק היום בלב שכונת מגורים במדינה, רגעי ההתרסקות תועדו במצלמות אבטחה | חיל האוויר אמר כי שני הטייסים נהרגו, ומספר אנשים שהיו על הקרקע נפצעו בתקרית (בעולם)בני סולומון
מאז שעות הבוקר נרשמת חזרה של תושבים לבנונים לכפרים בדרום • נביה ברי והנשיא עון מברכים על מזכר ההבנות | צה"ל הפסיק את הפעילות בשטח (צבא וביטחון)אליהו לוי
השרה להגנת הסביבה הכחישה דיווחים על פרישה למחוז השפלה • "תביעת דיבה בדרך" למפיצי השמועות | על רקע מאבק הפריימריז והוועדה המסדרת (פוליטי מדיני)דוד קליין
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד קטין תושב לוד, שרצח בדם קר את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל ביער ליד מעיין ורדה | מפרטי החקירה, בה היה מעורב גם השב"כ, עולה כי הנאשם התווכח עם רוסלן על רקע חיפוש עתיקות, חזר למקום עם אקדח גלוק מוסלק, ירה בראשם של השניים ממרחק שני מטרים – ואז שדד את חפציהם האישיים ונמלט (משפט)משה כהן
תקיפה אנטישמית בעיר העתיקה לפני חמש שנים • בית המשפט פסק בהיעדר הגנה לחייב את התוקף | ארגון חוננו: "נמשיך לגבות מחיר כבד" (בארץ)אליהו לוי
צבא לבנון סגר בפני אזרחים לבנונים את הכביש המוביל לנבטיה אלפוקא ולכפר תבנית, וכן את הכביש המוביל מכפר רמאן למרג'עיון. הסגירה נעשתה בשל נוכחות כוחות צה"ל באזורים אלו.צוות בבלי
הבוקר נדהמו המציגים הישראלים ב'יורוסאטורי' לגלות כי תערוכת הנשקים ההגנתיים שהוצגה בתערוכה הצרפתית נחסמה בלוחות עץ שהציבה ממשלת צרפת | למרות שישראל עמדה בתנאים המוקדמים שהציבה צרפת, החליט מקרון לחסום לחלוטין את הזכות של ישראל להציג את מרכולתה בתערוכה הנחשבת | כך הגיבה ישראל (מדיני)יוסי נכטיגל
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