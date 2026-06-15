דרמה מתחת לאדמה: הגיעו להתקין פנלים סולאריים, ונשארו בהלם

גלאי המתכות שהוביל לירי בראש

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד קטין תושב לוד, שרצח בדם קר את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל ביער ליד מעיין ורדה | מפרטי החקירה, בה היה מעורב גם השב"כ, עולה כי הנאשם התווכח עם רוסלן על רקע חיפוש עתיקות, חזר למקום עם אקדח גלוק מוסלק, ירה בראשם של השניים ממרחק שני מטרים – ואז שדד את חפציהם האישיים ונמלט (משפט)