תיעוד מפחיד: מטוס קרב התרסק באמצע הרחוב - כך זה הסתיים

אוצר נדיר

תגלית היסטורית יוצאת דופן שנחשפה לחלוטין במקרה מכה גלים בעולם המדע, ומותירה את החוקרים המנוסים ביותר פעורי פה מול אוצר עתיק שהשתמר בצורה בלתי נתפסת. אף אחד לא יכול היה לנחש שדווקא פרויקט תשתית שגרתי וירוק יוביל לחשיפת אחד הסודות השמורים ביותר מתחת לפני האדמה, וישנה את כל מה שהיה ידוע על האזור (בעולם)