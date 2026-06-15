מבוכת ענק: נשיא ארה"ב השקיע 14 מיליון דולר בבריכה - ואז זה קרה

מנהלת המודיעין הלאומי חשפה מסמכים מסווגים על רשת מעבדות ביולוגיות במימון אמריקאי ב-30 מדינות, כולל פתוגנים מסוכנים באוקראינה | בעוד הממשל מואשם בהסתרה, מומחים טוענים כי מדובר במאמץ ביטחוני ארוך שנים למניעת מגפות.דני שפיץ
רשת אלמנאר הלבנונית המזוהה עם חזבאללה מדווחת כי כטב"מ ישראלי תקף לפני זמן קצר רכב בכיכר של כפר תבנית בדרום לבנון. נהג הרכב נהרג בתקיפה.צוות בבלי
שלושה פעוטות אושפזו בהדסה עין כרם עם תסמיני אפתיות וחולשה • בדיקות דם חשפו שאריות בנזודיאזפינים - תרופות נגד חרדה | המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה (בארץ)דוד ישראלי
תושבי שוויץ דחו הצעה להגביל את אוכלוסיית המדינה ל-10 מיליון תושבים | 55% התנגדו ליוזמה של מפלגת העם השווייצרית בחשש לפגיעה ביחסים עם האיחוד האירופי (בעולם)אריה רוזן
ראש הממשלה מקדם יוזמה להפסקת מעצרי עריקים בלחץ ההנהגה הרוחנית • משפחות האברכים מתנגדות: 'רק המעצרים שומרים על הנושא בסדר היום' | הביקורת המפתיעה מבפנים (חרדים)חיים כהן
בהלה רבתית הורשה בתל אביב, בעקבות אדם שהסתובב עם אקדח שלוף. כוחות משטרה גדולים של תחנת לב תל אביב הוזעקו למקום - וזה הממצאים המפתיעים שגילו. כל הפרטים (בארץ)קובי אטינגר
חריג: השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש, זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה | השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית (מדיני)יוני גבאי
טהרן דרשה ערבויות ללבנון ושליטה במצר הורמוז • טראמפ נאלץ לתקן פוסט ברשתות החברתיות | בכיר אמריקני קורא להפסיק את הסיוע לישראל (בעולם)אליהו לוי
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