"נמלטתי": הנהגת שדרסה בהפגנה - התיישבה לראיון פתוח

בבלי

רשת אלמנאר הלבנונית המזוהה עם חזבאללה מדווחת כי כטב"מ ישראלי תקף לפני זמן קצר רכב בכיכר של כפר תבנית בדרום לבנון. נהג הרכב נהרג בתקיפה.