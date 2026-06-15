תקיפת כטב"מ ישראלי ברכב בדרום לבנון — נהג נהרג

למרות מעמדו הדיפלומטי

חריג: השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש, זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה | השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית (מדיני)