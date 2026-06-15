תקיפת כטב"מ ישראלי ברכב בדרום לבנון — נהג נהרג

מנהלת המודיעין הלאומי חשפה מסמכים מסווגים על רשת מעבדות ביולוגיות במימון אמריקאי ב-30 מדינות, כולל פתוגנים מסוכנים באוקראינה | בעוד הממשל מואשם בהסתרה, מומחים טוענים כי מדובר במאמץ ביטחוני ארוך שנים למניעת מגפות.דני שפיץ
שלושה פעוטות אושפזו בהדסה עין כרם עם תסמיני אפתיות וחולשה • בדיקות דם חשפו שאריות בנזודיאזפינים - תרופות נגד חרדה | המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה (בארץ)דוד ישראלי
תושבי שוויץ דחו הצעה להגביל את אוכלוסיית המדינה ל-10 מיליון תושבים | 55% התנגדו ליוזמה של מפלגת העם השווייצרית בחשש לפגיעה ביחסים עם האיחוד האירופי (בעולם)אריה רוזן
ראש הממשלה מקדם יוזמה להפסקת מעצרי עריקים בלחץ ההנהגה הרוחנית • משפחות האברכים מתנגדות: 'רק המעצרים שומרים על הנושא בסדר היום' | הביקורת המפתיעה מבפנים (חרדים)חיים כהן
בהלה רבתית הורשה בתל אביב, בעקבות אדם שהסתובב עם אקדח שלוף. כוחות משטרה גדולים של תחנת לב תל אביב הוזעקו למקום - וזה הממצאים המפתיעים שגילו. כל הפרטים (בארץ)קובי אטינגר
חריג: השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש, זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה | השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית (מדיני)יוני גבאי
טהרן דרשה ערבויות ללבנון ושליטה במצר הורמוז • טראמפ נאלץ לתקן פוסט ברשתות החברתיות | בכיר אמריקני קורא להפסיק את הסיוע לישראל (בעולם)אליהו לוי
מיקי לוי רמז שהשר המיועד לביטחון פנים מהאופוזיציה 'לא ישכח' • אופיר כץ השיב בציניות: 'למה חקירה? ישר לכלא!' | החשש מפני שימוש במשטרה ככלי פוליטי (פוליטי מדיני)דוד קליין
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