בבלי
מבזקרגע לפני הפרישה

הטילה פצצה: ראש המודיעין חשפה רשת מעבדות ביולוגיות באוקראינה

מנהלת המודיעין הלאומי חשפה מסמכים מסווגים על רשת מעבדות ביולוגיות במימון אמריקאי ב-30 מדינות, כולל פתוגנים מסוכנים באוקראינה | בעוד הממשל מואשם בהסתרה, מומחים טוענים כי מדובר במאמץ ביטחוני ארוך שנים למניעת מגפות.

צנחנים צרפתים בתרגיל בלוחמה ביולוגית | צילום: צילום: שאטרסטוק
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מבזקים נוספים

17:00
בבלי

תקיפת כטב"מ ישראלי ברכב בדרום לבנון — נהג נהרג

רשת אלמנאר הלבנונית המזוהה עם חזבאללה מדווחת כי כטב"מ ישראלי תקף לפני זמן קצר רכב בכיכר של כפר תבנית בדרום לבנון. נהג הרכב נהרג בתקיפה.

צוות בבלי
16:28
אירוע חריג

משרד הבריאות: תרופות פסיכיאטריות נמצאו במזון לפעוטות

שלושה פעוטות אושפזו בהדסה עין כרם עם תסמיני אפתיות וחולשה • בדיקות דם חשפו שאריות בנזודיאזפינים - תרופות נגד חרדה | המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה (בארץ)

דוד ישראלי
16:20
ברוב גדול

משאל עם דרמטי על הגבלת הגירה בשוויץ הסתיים בהפתעה

תושבי שוויץ דחו הצעה להגביל את אוכלוסיית המדינה ל-10 מיליון תושבים | 55% התנגדו ליוזמה של מפלגת העם השווייצרית בחשש לפגיעה ביחסים עם האיחוד האירופי (בעולם)

אריה רוזן
16:17
מתח בעולם התורה

נתניהו מקדם הפסקת מעצרים - אברכים זועמים ומתנגדים

ראש הממשלה מקדם יוזמה להפסקת מעצרי עריקים בלחץ ההנהגה הרוחנית • משפחות האברכים מתנגדות: 'רק המעצרים שומרים על הנושא בסדר היום' | הביקורת המפתיעה מבפנים (חרדים)

חיים כהן
15:39
אקדח שלוף

כולם היו בטוחים שמדובר בפיגוע: המחזה המבהיל ברחובות תל אביב 

בהלה רבתית הורשה בתל אביב, בעקבות אדם שהסתובב עם אקדח שלוף. כוחות משטרה גדולים של תחנת לב תל אביב הוזעקו למקום  - וזה הממצאים המפתיעים שגילו. כל הפרטים (בארץ)

קובי אטינגר
15:14
למרות מעמדו הדיפלומטי

חריג: השר בן גביר נדרש למסור טביעות אצבע עבור ויזה לארה"ב

חריג: השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש, זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה | השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית (מדיני)

יוני גבאי
14:58
מאחורי הקלעים

נחשף: הלחצים הכבדים ברגע האחרון שכפו על טראמפ לשנות את מזכר ההבנות

טהרן דרשה ערבויות ללבנון ושליטה במצר הורמוז • טראמפ נאלץ לתקן פוסט ברשתות החברתיות | בכיר אמריקני קורא להפסיק את הסיוע לישראל (בעולם)

אליהו לוי
14:44
סערה בכנסת

"למה חקירה? ישר לכלא!": העימות הסוער שחשף את משבר האמון

מיקי לוי רמז שהשר המיועד לביטחון פנים מהאופוזיציה 'לא ישכח' • אופיר כץ השיב בציניות: 'למה חקירה? ישר לכלא!' | החשש מפני שימוש במשטרה ככלי פוליטי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
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הטילה פצצה: ראש המודיעין חשפה רשת מעבדות ביולוגיות באוקראינה | בבלי