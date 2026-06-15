נתניהו יישא הערב הצהרה מיוחדת | יסביר לציבור על הסכם הכניעה מול איראן?

תלונה קנטרנית

נציב תלונות הציבור על השופטים והדיינים דחה על הסף קובלנה קנטרנית שהגיש ארגון שמאל קיצוני נגד הרב אברהם זרביב, בטענה כי ביתו של הדיין בבית אל נבנה על קרקע פלסטינית, אך הנציב הבהיר כי אין בסיס לבירור הטענות (חדשות)