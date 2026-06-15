"שכב על הכביש, מחוסר הכרה": ילד בן 4 נהרג מפגיעת אוטובוס בסמוך ליישוב

נציב תלונות הציבור על השופטים והדיינים דחה על הסף קובלנה קנטרנית שהגיש ארגון שמאל קיצוני נגד הרב אברהם זרביב, בטענה כי ביתו של הדיין בבית אל נבנה על קרקע פלסטינית, אך הנציב הבהיר כי אין בסיס לבירור הטענות (חדשות)דניאל הרץ
טראמפ מבהיר כי איראן לא תקבל דבר בטרם תעמוד בהתחייבויותיה, ובמקביל לוטש עיניים לגזרה הצפונית של ישראל. גורם אמריקני בכיר מדגיש כי נסיגת צה"ל מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, וכי לישראל נשמרת הזכות המלאה להגנה עצמית (חדשות)קובי רוזן
צה"ל חיסל היום (ב') שני מפקדי חוליות בחמאס שתכננו פיגועים נגד כוחות הצבא ברצועת עזה. במרכז הרצועה חוסל צאלח רמדאן מחמד חליפה, ראש חולייה בגדוד נוציראת. בצפון הרצועה חוסל מחמד מוסא דיאב הביל, ראש חולייה בגדוד מערב ג'באליה. השניים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל וחוסלו בתקיפות מדויקות. לפני התקיפות ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים.צוות בבלי
צעד אחד קדימה - שניים אחורה: חוק המעונות לא יקודם | קרב הקרדיטים בין דרעי לנתניהו - מי עומד מאחורי המהלך לבלימת מעצר העריקים החרדים? | דרמה בכלא 10: האדמו"ר מחוג חתם סופר הגיע לעודד את נכדו העצור | הרעיון החדשני של 'קרן עולם התורה': המתווה שיבטיח את המשך מערך התרומות לישיבות | במעמד האדמו"ר וחברי הכנסת: סערט ויז'ניץ חגגה הכנסת ספר תורה ברמב"ש ד' 3 (מעייריב)איצלה כץ
מקורות לבנוניים ורשת אלג'זירה מדווחים על התקדמות כוחות מתמרנים של צה"ל לעבר רכס עלי א-טאהר בדרום לבנון. לפי מקורות המזוהים עם הציר השיעי, טור שיריון ישראלי מנסה להגיע לפסגת הרכס, וחזבאללה שיגר טיל נ"ט לעבר הכוחות. בחסדי השם, אין דיווחים על נפגעים.צוות בבלי
מנהיגי העולם אומנם מיהרו לברך על ההסכם שנחתם בין וושינגטון לטהרן, אך בקונגרס האמריקני נרשמת ביקורת חריפה משני צדי המתרס. רפובליקנים בכירים מזהירים כי איראן מפרשת את ההסכם בצורה מסוכנת ודורשים הצבעת אישור, בעוד מחוקקים דמוקרטים מכנים את התנאים כניעה משפילה (בעולם)יוסי נכטיגל
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים היום, כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש מאי • שכר הדירה לשוכרים חדשים זינק ב-6.8% | הנתונים המלאים מהסקירה (כלכלה בארץ)קובי אטינגר
שר החוץ גדעון סער השתתף בטקס פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים. זו השגרירות השמינית שנפתחת בירושלים. סער הבטיח: "צפו לחדשות טובות נוספות בקרוב".צוות בבלי
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