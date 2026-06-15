מסע הרדיפה נמשך: נדחתה תלונת ארגוני השמאל נגד הרב אברהם זרביב

בבלי

מקורות לבנוניים ורשת אלג'זירה מדווחים על התקדמות כוחות מתמרנים של צה"ל לעבר רכס עלי א-טאהר בדרום לבנון. לפי מקורות המזוהים עם הציר השיעי, טור שיריון ישראלי מנסה להגיע לפסגת הרכס, וחזבאללה שיגר טיל נ"ט לעבר הכוחות. בחסדי השם, אין דיווחים על נפגעים.