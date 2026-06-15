כמעט יממה לאחר ההכרזה של טראמפ: ראש הממשלה נתניהו מגיב להסכם עם איראן

בבלי

ראש הממשלה נתניהו נאם הערב בעקבות מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב והצהיר: "עם הסכם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני". לדבריו, המבצעים באיראן הרחיקו סכנה מיידית וגרמו נזק אדיר לכלכלת איראן במאות מיליארדי דולרים. "הצלנו את מדינת ישראל מאיום גרעיני. לולא עם כלביא ושאגת הארי, לאיראן כבר היו עכשיו פצצות אטום" אמר. נתניהו הוסיף כי בלבנון הושמד הרוב המכריע של 150 אלף הטילים של נסראללה, ונתפסו עמדות מפתח כמו הבופור. "ציר הרשע חלש מאי פעם. ישראל חזקה מאי פעם" סיכם.