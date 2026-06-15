הרחוב האיראני בהלם מטראמפ - כך נשמעו התגובות הזועמות של מתנגדי המשטר

חזבאללה קיבל אחריות על שיגור טילים ורחפני נפץ לעבר כוח שיריון של צה"ל שהתקדם באזור "המעבר" בפאתי כפר תבנית בדרום לבנון, בסמוך לרכס עלי א-טאהר. לפי חזבאללה, הירי בוצע בשעה 22:00. זו קבלת האחריות השנייה של חזבאללה מאז החתימה על הסכם הפסקת האש.צוות בבלי
חיל האוויר יירט רקטות ששוגרו מחיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. מוקדם יותר היום שיגר הארגון טיל נ"ט ומספר פצצות מרגמה לעבר הכוחות, בחסדי השם ללא נפגעים. בארבעה אירועים נוספים זיהה צה"ל מחבלים שנעו בכלי רכב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי - חיל האוויר תקף את כלל האיומים באופן ממוקד.צוות בבלי
הורים שכולים הגישו מכתב התראה לפני תביעה נגד נפתלי בנט בעקבות האשמות שהשמיע בראיון | הם דורשים התנצלות ופיצוי של 50 אלף שקלים (בארץ)משה בשן
מפציץ B-52 של חיל האוויר האמריקאי התרסק זמן קצר לאחר שהמריא משדה התעופה אדוארדס בקליפורניה, כך דווח בתקשורת האמריקאית.צוות בבלי
ראש הממשלה נשא הצהרה מיוחדת לאחר ההסכם של ארה"ב עם איראן | "הצלנו את מדינת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", הודיע רה"מ | עוד אמר: "הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית" (בעולם)אריה רוזן
ראש הממשלה נתניהו נאם הערב בעקבות מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב והצהיר: "עם הסכם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני". לדבריו, המבצעים באיראן הרחיקו סכנה מיידית וגרמו נזק אדיר לכלכלת איראן במאות מיליארדי דולרים. "הצלנו את מדינת ישראל מאיום גרעיני. לולא עם כלביא ושאגת הארי, לאיראן כבר היו עכשיו פצצות אטום" אמר. נתניהו הוסיף כי בלבנון הושמד הרוב המכריע של 150 אלף הטילים של נסראללה, ונתפסו עמדות מפתח כמו הבופור. "ציר הרשע חלש מאי פעם. ישראל חזקה מאי פעם" סיכם.צוות בבלי
נציב תלונות הציבור על השופטים והדיינים דחה על הסף קובלנה קנטרנית שהגיש ארגון שמאל קיצוני נגד הרב אברהם זרביב, בטענה כי ביתו של הדיין בבית אל נבנה על קרקע פלסטינית, אך הנציב הבהיר כי אין בסיס לבירור הטענות (חדשות)דניאל הרץ
טראמפ מבהיר כי איראן לא תקבל דבר בטרם תעמוד בהתחייבויותיה, ובמקביל לוטש עיניים לגזרה הצפונית של ישראל. גורם אמריקני בכיר מדגיש כי נסיגת צה"ל מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, וכי לישראל נשמרת הזכות המלאה להגנה עצמית (חדשות)קובי רוזן
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