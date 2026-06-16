סגן הנשיא: "טראמפ יחדש את ההפצצות אם איראן תפר את ההסכם"

חזבאללה שיגר מטח רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בכפר תבנית שבדרום לבנון, כך דיווח ערוץ אלמיאדין הלבנוני. במהלך הלילה ירה צה"ל ארטילרי לעבר הכפר נבטיה אלפוקא ולעבר ג'בל רפיע. חילופי האש מתרחשים למרות הפסקת האש.צוות בבלי
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דובר צה"ל הודיע כי תרגיל צבאי יחל הבוקר (יום ג') וצפוי להסתיים בשעות אחר הצהריים במרחב חטיבת מנשה. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הדגיש: אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
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חזבאללה קיבל אחריות על שיגור טילים ורחפני נפץ לעבר כוח שיריון של צה"ל שהתקדם באזור "המעבר" בפאתי כפר תבנית בדרום לבנון, בסמוך לרכס עלי א-טאהר. לפי חזבאללה, הירי בוצע בשעה 22:00. זו קבלת האחריות השנייה של חזבאללה מאז החתימה על הסכם הפסקת האש.צוות בבלי
חיל האוויר יירט רקטות ששוגרו מחיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. מוקדם יותר היום שיגר הארגון טיל נ"ט ומספר פצצות מרגמה לעבר הכוחות, בחסדי השם ללא נפגעים. בארבעה אירועים נוספים זיהה צה"ל מחבלים שנעו בכלי רכב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי - חיל האוויר תקף את כלל האיומים באופן ממוקד.צוות בבלי
הורים שכולים הגישו מכתב התראה לפני תביעה נגד נפתלי בנט בעקבות האשמות שהשמיע בראיון | הם דורשים התנצלות ופיצוי של 50 אלף שקלים (בארץ)משה בשן
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