18 מחרטות לייצור נשקים נחשפו והושמדו במבצע לילי בשכם | צפו בתיעוד

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יו"ר יש עתיד מכפיל את דברי בנט בהכחשת הדיווחים על פירוק השותפות • טוען כי "מכונת הרעל" מפיצה פייק-ניוז כדי לפגוע בכל מה שמאיים עליהם | "חיבור בין המרכז לימין הליברלי" (פוליטי מדיני)