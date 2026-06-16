"מכונת רעל, פייק ניוז" | יאיר לפיד מגיב לדיווחים שבנט שוקל להיפרד ממנו

בבלי

חזבאללה קיבל אחריות על שיגור טילים ורחפני נפץ לעבר כוח שיריון של צה"ל שהתקדם באזור "המעבר" בפאתי כפר תבנית בדרום לבנון, בסמוך לרכס עלי א-טאהר. לפי חזבאללה, הירי בוצע בשעה 22:00. זו קבלת האחריות השנייה של חזבאללה מאז החתימה על הסכם הפסקת האש.