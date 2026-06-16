גרמניה: "מוכנים לתקוף את סנט פטרסבורג הלילה" | רוסיה: "מתגעגעים לגבלס"

בבלי

שר החוץ האיראני טען כי ישראל וחזבאללה הם צד למזכר ההבנות שנחתם עם ארה"ב. לדבריו, כל תקיפה צבאית של ישראל נגד לבנון והמשך הכיבוש מהווים הפרה של המזכר. השר הוסיף כי סיום המלחמה בלבנון הוא חלק מחייב מסיום המלחמה מול איראן, וכי הצד הראשון במזכר הוא ארה"ב וישראל והצד השני הוא איראן וחזבאללה.