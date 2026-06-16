שר החוץ האיראני: ישראל וחזבאללה צד למזכר ההבנות עם ארה"ב

סערת בחירת המבקר

התגובה המקדמית של עו"ד ראבילו לעתירות נגד בחירתו • דוחה טענות לניגוד עניינים ומגן על חוקיות ההצבעה | "הדין מאפשר למצוא אנשים הגונים גם עם קשרים קודמים" (פוליטי מדיני)