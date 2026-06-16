סחבת בפרקליטות: הנהג שדרס למוות את יוסף אייזנטל ז"ל מסתובב חופשי

פעיל השמאל המוכר שבלט בקמפיין התרומות לחווארה מצטרף לרשימת גולן • יעמוד בראש 'מטה לפירוק הטרור היהודי' | התוכנית: מעצרים מנהליים למתיישבים (פוליטי מדיני)דוד קליין
ח"כ מלכיאלי הגיב לראיון הדמעות של אודליה כהן • "זו רדיפה אובססיבית על עולם התורה" | התגובה המלאה לאחר מעצר הבן (חדשות חרדים)חיים כהן
שר החוץ האיראני טען כי ישראל וחזבאללה הם צד למזכר ההבנות שנחתם עם ארה"ב. לדבריו, כל תקיפה צבאית של ישראל נגד לבנון והמשך הכיבוש מהווים הפרה של המזכר. השר הוסיף כי סיום המלחמה בלבנון הוא חלק מחייב מסיום המלחמה מול איראן, וכי הצד הראשון במזכר הוא ארה"ב וישראל והצד השני הוא איראן וחזבאללה.צוות בבלי
למרות הדיווחים על הסכמים מדיניים לסיום המלחמה, השטח בדרום לבנון ממשיך לבעור | הכתב האדי חוטיט נפצע מרסיסים בעת שדיווח מההריסות, באירוע שמעורר סערה ותהיות לגבי המשך הלחימה למרות מזכר ההבנות (חדשות בארץ)דני שפיץ
התגובה המקדמית של עו"ד ראבילו לעתירות נגד בחירתו • דוחה טענות לניגוד עניינים ומגן על חוקיות ההצבעה | "הדין מאפשר למצוא אנשים הגונים גם עם קשרים קודמים" (פוליטי מדיני)דוד ישראלי
השר לשיתוף פעולה אזורי השתחרר הבוקר מבית החולים לאחר שאושפז עקב אירוע לבבי • ידוע כאוהב תורה גדול וקובע עיתים לתורה עם חברותא קבועה | הציבור נקרא להתפלל לרפואתו (חרדים)דוד קליין
תקרית חריגה ודרמטי הבוקר במעבר חשמונאים: רכב שנחשד כגנוב ניסה לפרוץ פנימה תוך שהוא פוגע בניידות משטרה ומנסה לדרוס שוטרים - שפתחו לעברו בירי שכמעט פגע באחד השוטרים | צפו (משטרה)קובי רוזן
מאחורי שלטי החוצות הענקיים המכפישים את החוקר הפרטי צביקה נווה, מסתתר סכסוך מיליונים יצרי בין המיליארדר אלכס סקלר לבינו. הקרב המשפטי שהפך למלחמת רחוב והקמפיין שמרעיד את הצמתים (בארץ)דניאל הרץ
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