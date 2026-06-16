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הרב שלום ארוש בקבר יוסף: "שתהיה ריבונות מלאה בשומרון" | תיעוד

אלפים הגיעו לקבר יוסף לכבוד ראש חודש תמוז בהם הרב שלום ארוש, שחיזק את משפחת יניב שקיימה חלאקה לנכדם הקרוי על שם יגל והלל הי"ד, ואימהות לחיילים פצועים בראשות הרבנית רחל בזק שהתפללו לרפואתם | יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "מחזקים את הממשלה לשאוב כוח מיוסף ולעמוד איתן מול האומות" | תיעוד (חדשות)

הרב שלום ארוש בקבר יוסף | צילום: צילום: מועצה אזורית שומרון
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קובי אטינגר
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