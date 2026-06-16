הבית הפך לדיר: אזרח לבנוני חזר לסלון מלא באורחים 

בבלי

שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי מועצת התכנון העליונה אישרה אמש את משיכת כלל סמכויות התכנון והבנייה שהוענקו לעיריית חברון, והן חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל. חמאס הגיב בחריפות: "מדובר בהסלמה מדינית והסלמה בפועל בשטח באופן חסר תקדים, שמטרתה לבסס את הכיבוש ולהעמיק את שליטתו". הארגון תיאר את הצעדים כ"ניסיון נואש להרחיב את השליטה על העיר חברון וסביבתה" ודרש מהקהילה הבינלאומית לפעול לבלימת המדיניות.