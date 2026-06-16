טראמפ: הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחזבאללה

התובע הצהיר שאין לו עוד שאלות לראש הממשלה • עימותים סוערים באולם בית המשפט | סיום שלב דרמטי במשפט (משפט)דוד ישראלי
חמישה חשודים נעצרו במזימה לתקוף את הנשיא האמריקני • התכנית כללה רחפנים עמוסי נפץ וצלפים | הפרטים המלאים על המתקפה שנעצרה (בעולם)ישראל גרוס
שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי מועצת התכנון העליונה אישרה אמש את משיכת כלל סמכויות התכנון והבנייה שהוענקו לעיריית חברון, והן חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל. חמאס הגיב בחריפות: "מדובר בהסלמה מדינית והסלמה בפועל בשטח באופן חסר תקדים, שמטרתה לבסס את הכיבוש ולהעמיק את שליטתו". הארגון תיאר את הצעדים כ"ניסיון נואש להרחיב את השליטה על העיר חברון וסביבתה" ודרש מהקהילה הבינלאומית לפעול לבלימת המדיניות.צוות בבלי
אישה שהוחזקה במעצר תלתה את עצמה בשטח תחנת המשטרה • כוחות ההצלה הוזעקו למקום והיא מחוסרת הכרה | אירוע חריג מטלטל את העיר (בארץ)משה כץ
דאגה עצומה בעולם החסידות: בעקבות חולשה נוראה שתקפה את האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה במושב אורה, אלפי החסידים נקראו להעתיר בתחנונים לרפואתו | הערב, תלמידי הישיבה יערכו תפילת רבים בעיר הקודש טבריה על ציון הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביום ההילולא (חסידים)חיים רוזנבוים
הנשיא האמריקני מכריז על שינוי משטר באיראן ומותח ביקורת חריפה על נתניהו • "לא צריך להפיל בניין בשביל אדם אחד" | ההצהרות הדרמטיות בפסגת ה-G7 (בעולם)ישראל גרוס
17 שנים חלפו מאז ההבטחות להרחקת קווי הענק של חברת החשמל מציר גהה | בעוד התוכניות ההיסטוריות נותרו על הנייר והעמודים המשיכו לחלוש על שכונות מזרח העיר בני ברק, חשיפת 'בבלי' מגלה כי לראשונה מקודמת תוכנית שאפתנית בהרבה: הטמנה מלאה של רשת המתח העליון עמוק באדמה • כל הפרטים (בארץ)קובי אטינגר
עם כניסתו לתוקף של ההסכם בין ארה"ב לאיראן, מאות אלפי לבנונים מנסים לשוב לבתיהם שבדרום המדינה | אולם, עבור אזרח אחד, השיבה הביתה הפכה למחזה מצמרר (חדשות בעולם)דני שפיץ
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