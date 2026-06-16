סמוטריץ' מבטל את הסכמי חברון וחמאס מגיב בחריפות

חזון הנדסי מורכב

17 שנים חלפו מאז ההבטחות להרחקת קווי הענק של חברת החשמל מציר גהה | בעוד התוכניות ההיסטוריות נותרו על הנייר והעמודים המשיכו לחלוש על שכונות מזרח העיר בני ברק, חשיפת 'בבלי' מגלה כי לראשונה מקודמת תוכנית שאפתנית בהרבה: הטמנה מלאה של רשת המתח העליון עמוק באדמה • כל הפרטים (בארץ)