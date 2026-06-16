למרות הירידה בסקרים: זו המצטרפת החדשה לרשימה של בנט

בבלי

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הצהיר כי ישראל נשארת בדרום לבנון כדי להגן על אזרחי המדינה. "כפי שכל מדינה המכבדת את עצמה הייתה עושה" אמר השגריר.