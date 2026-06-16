בבלי
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היועצת המשפטית של הכנסת: "יש לדחות את העתירות"

היועצת המשפטית דוחה טענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה • "אין ראיות להנחיה פסולה לחברי כנסת" | דרישה לחייב את העותרים בהוצאות (פוליטי מדיני)

מיכאל ראבלו | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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מבזקים נוספים

17:37
דרך מעבר רפיח

פינוי רפואי: 97 חולים ומלווים יצאו מרצועת עזה

צוותי הסהר האדום השתתפו בפינוי רפואי של 35 חולים ו-62 מלווים • ארגון הבריאות העולמי ניהל את המבצע ותיאם עם הגורמים הרלוונטיים | המאמצים ההומניטריים נמשכים (צבא וביטחון)

אליהו לוי
17:27
"תהיה מלחמה, מלחמת עולם!"

לאחר המעצר בדרום: הפלג מכריז על מחאות נרחבות

אביאל כהן מנתיבות נידון ל-14 ימי מאסר בכלא הצבאי • הפלג הירושלמי בראשות הגר"צ פרידמן מכריז על מחאות מחר | 'מלחמה לה' בעמלק במסירות נפש' (חדשות חרדים)

חיים כהן
17:15
סכין בגב?

מזכר ההבנות עם איראן; כך האמריקאים שללו את בקשתה של ישראל

וושינגטון דוחה בקשות ישראליות לצפות במסמך • טראמפ מבטיח חשיפה מלאה אך מותח ביקורת על נתניהו | החתימה בשווייץ בסוף השבוע (בעולם)

אליהו לוי
17:09
בבלי

שגריר ישראל בוושינגטון: נשאר בדרום לבנון כדי להגן על אזרחי ישראל

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הצהיר כי ישראל נשארת בדרום לבנון כדי להגן על אזרחי המדינה. "כפי שכל מדינה המכבדת את עצמה הייתה עושה" אמר השגריר.

צוות בבלי
16:45
משבר הדיור

דוח מבקר המדינה חושף: אלו הנתונים הקשים על התחדשות עירונית

157,000 יחידות דיור אושרו בשנים האחרונות אך הריכוזיות במרכז מדאיגה • ביישובי הפריפריה לא הוצאו היתרי בנייה כלל | המלצות דרמטיות לשינוי (בארץ)

דוד ישראלי
16:41
מצלמות תמימות?

דו"ח מבקר המדינה חושף: כך הרשויות פוגעות בפרטיות שלכם במצלמות

ממצאים מדאיגים בארבע רשויות מקומיות • צילומים נשמרו 21 יום במקום 10, פקחים ביטלו טשטוש עוברי דרך | הדוח המלא שמעורר דאגה (בארץ)

דוד ישראלי
16:32
"לא נעשו שינויים"

לאחר ההצהרות של סמוטריץ': משרד החוץ נאלץ להכחיש ולהבהיר

משרד החוץ מבהיר בהודעה רשמית כי הצהרת השר אינה נכונה • השינוי נוגע רק לסמכויות תכנון ובנייה ביישוב היהודי | התנגשות בין משרדי הממשלה (פוליטי מדיני)

ישראל גרוס
16:06
סופית סופית

נתניהו קבר את חוק המעונות: זו התמורה המסוכנת שמחריפה את המשבר

ראש הממשלה הודיע רשמית לבכירים החרדים כי החוק לא יקודם • כפיצוי: חוק יסוד לימוד תורה והקפאת מעצרים | משפחות אברכים מוחות: 'רק שקט תעשייתי' (חדשות חרדים)

דוד קליין
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