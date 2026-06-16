נתניהו קבר את חוק המעונות: זו התמורה המסוכנת שמחריפה את המשבר

צוותי הסהר האדום השתתפו בפינוי רפואי של 35 חולים ו-62 מלווים • ארגון הבריאות העולמי ניהל את המבצע ותיאם עם הגורמים הרלוונטיים | המאמצים ההומניטריים נמשכים (צבא וביטחון)אליהו לוי
אביאל כהן מנתיבות נידון ל-14 ימי מאסר בכלא הצבאי • הפלג הירושלמי בראשות הגר"צ פרידמן מכריז על מחאות מחר | 'מלחמה לה' בעמלק במסירות נפש' (חדשות חרדים)חיים כהן
וושינגטון דוחה בקשות ישראליות לצפות במסמך • טראמפ מבטיח חשיפה מלאה אך מותח ביקורת על נתניהו | החתימה בשווייץ בסוף השבוע (בעולם)אליהו לוי
שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הצהיר כי ישראל נשארת בדרום לבנון כדי להגן על אזרחי המדינה. "כפי שכל מדינה המכבדת את עצמה הייתה עושה" אמר השגריר.צוות בבלי
157,000 יחידות דיור אושרו בשנים האחרונות אך הריכוזיות במרכז מדאיגה • ביישובי הפריפריה לא הוצאו היתרי בנייה כלל | המלצות דרמטיות לשינוי (בארץ)דוד ישראלי
ממצאים מדאיגים בארבע רשויות מקומיות • צילומים נשמרו 21 יום במקום 10, פקחים ביטלו טשטוש עוברי דרך | הדוח המלא שמעורר דאגה (בארץ)דוד ישראלי
משרד החוץ מבהיר בהודעה רשמית כי הצהרת השר אינה נכונה • השינוי נוגע רק לסמכויות תכנון ובנייה ביישוב היהודי | התנגשות בין משרדי הממשלה (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
רולא דאוד ואלון-לי גרין יובילו את המפלגה החדשה • שילוב של שמאל מדיני וכלכלי במסר אחד | התפצלות נוספת בגוש השמאל (פוליטי מדיני)דוד קליין
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