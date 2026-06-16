שגריר ישראל בוושינגטון: נשאר בדרום לבנון כדי להגן על אזרחי ישראל

דרך מעבר רפיח

צוותי הסהר האדום השתתפו בפינוי רפואי של 35 חולים ו-62 מלווים • ארגון הבריאות העולמי ניהל את המבצע ותיאם עם הגורמים הרלוונטיים | המאמצים ההומניטריים נמשכים (צבא וביטחון)