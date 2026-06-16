שגריר ישראל בוושינגטון: נשאר בדרום לבנון כדי להגן על אזרחי ישראל

צוותי הסהר האדום השתתפו בפינוי רפואי של 35 חולים ו-62 מלווים • ארגון הבריאות העולמי ניהל את המבצע ותיאם עם הגורמים הרלוונטיים | המאמצים ההומניטריים נמשכים (צבא וביטחון)אליהו לוי
אביאל כהן מנתיבות נידון ל-14 ימי מאסר בכלא הצבאי • הפלג הירושלמי בראשות הגר"צ פרידמן מכריז על מחאות מחר | 'מלחמה לה' בעמלק במסירות נפש' (חדשות חרדים)חיים כהן
וושינגטון דוחה בקשות ישראליות לצפות במסמך • טראמפ מבטיח חשיפה מלאה אך מותח ביקורת על נתניהו | החתימה בשווייץ בסוף השבוע (בעולם)אליהו לוי
157,000 יחידות דיור אושרו בשנים האחרונות אך הריכוזיות במרכז מדאיגה • ביישובי הפריפריה לא הוצאו היתרי בנייה כלל | המלצות דרמטיות לשינוי (בארץ)דוד ישראלי
ממצאים מדאיגים בארבע רשויות מקומיות • צילומים נשמרו 21 יום במקום 10, פקחים ביטלו טשטוש עוברי דרך | הדוח המלא שמעורר דאגה (בארץ)דוד ישראלי
משרד החוץ מבהיר בהודעה רשמית כי הצהרת השר אינה נכונה • השינוי נוגע רק לסמכויות תכנון ובנייה ביישוב היהודי | התנגשות בין משרדי הממשלה (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
ראש הממשלה הודיע רשמית לבכירים החרדים כי החוק לא יקודם • כפיצוי: חוק יסוד לימוד תורה והקפאת מעצרים | משפחות אברכים מוחות: 'רק שקט תעשייתי' (חדשות חרדים)דוד קליין
רולא דאוד ואלון-לי גרין יובילו את המפלגה החדשה • שילוב של שמאל מדיני וכלכלי במסר אחד | התפצלות נוספת בגוש השמאל (פוליטי מדיני)דוד קליין
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