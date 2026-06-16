משלחת שרים ירדנית בכירה בדמשק: זו התוכנית שעמדה במרכז הביקור

ברקע החקירה שנפתחה: עדות מאימא ששני ילדיה אושפזו בעקבות צריכת מחית פירות שנרכשה בסופרמרקט בירושלים - על מה שאירע ברגעים הקשים: "הם אכלו ולאט לאט, בעיקר הגדול שלי, נהיו לא יציבים והתחילו ליפול לרצפה" (בארץ)מישאל לוי
דובר צה"ל הודיע כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי ותישאר בתוקף עד יום רביעי, 17 ביוני 2026, בשעה 20:00.צוות בבלי
טהרן מתנה הסכם גרעין בנסיגה ישראלית מלבנון • שגריר ארה"ב מבהיר: איראן וחיזבאללה לא חלק מהעסקה | הפרטים המלאים מהמשא ומתן (בעולם)אליהו לוי
כוחות ההגנה האזרחית הלבנונית חילצו 70 גופות משני כפרים בדרום לבנון - 52 גופות מהכפר כפרא ו-18 גופות מהכפר חדאת'א. זאת כמספר ראשוני, וחילוץ הגופות עדיין נמשך. בחסות הפסקת האש יכולים כוחות ההגנה האזרחית להגיע למקומות שלא הצליחו להגיע אליהם במהלך הלחימה. מניין ההרוגים הלבנוני צפוי לעלות משמעותית בימים הקרובים.צוות בבלי
סופי נקש, נציגת בנט, מפעילה לחצים למינוי פאחר ביאדסי מחד"ש לסגן בשכר • הנציגות החרדית טרם חשפה כיצד תצביע בהצבעה הגורלית | השאלה שמטרידה את כולם (חדשות חרדים)דוד קליין
בית המשפט המחוזי דחה חלקית את בקשת גוטליב לדחיית התביעה על הסף • ח"כ גוטליב: "לא אחשוף את מקורותיי" | דרמה משפטית בתביעת ברסלר (חוק ומשפט)דוד ישראלי
הילדה נפלה מגג הבניין ברחוב הבעל שם טוב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני בזירה | פונתה לבית חולים במצב קשה (בארץ)משה כץ
צוותי הסהר האדום השתתפו בפינוי רפואי של 35 חולים ו-62 מלווים • ארגון הבריאות העולמי ניהל את המבצע ותיאם עם הגורמים הרלוונטיים | המאמצים ההומניטריים נמשכים (צבא וביטחון)אליהו לוי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ