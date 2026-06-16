סערה בחיפה: נציגת בנט דוחפת לקידום איש חד"ש - והחרדים שותקים

פאניקה בירושלים

ברקע החקירה שנפתחה: עדות מאימא ששני ילדיה אושפזו בעקבות צריכת מחית פירות שנרכשה בסופרמרקט בירושלים - על מה שאירע ברגעים הקשים: "הם אכלו ולאט לאט, בעיקר הגדול שלי, נהיו לא יציבים והתחילו ליפול לרצפה" (בארץ)