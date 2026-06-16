בבלי
מבזקבבלי

פיקוד העורף: מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי עד יוני 2026

דובר צה"ל הודיע כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי ותישאר בתוקף עד יום רביעי, 17 ביוני 2026, בשעה 20:00.

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19:28
פאניקה בירושלים

"הילדים אכלו ונפלו על הרצפה": האמא משחזרת את דקות החרדה בגינה

ברקע החקירה שנפתחה: עדות מאימא ששני ילדיה אושפזו בעקבות צריכת מחית פירות שנרכשה בסופרמרקט בירושלים - על מה שאירע ברגעים הקשים: "הם אכלו ולאט לאט, בעיקר הגדול שלי, נהיו לא יציבים והתחילו ליפול לרצפה" (בארץ)

מישאל לוי
19:06
האיגרת של נעים קאסם

מזכר ההבנות: הדרישות שמציבה טהרן ותגובת שגריר ארה"ב

טהרן מתנה הסכם גרעין בנסיגה ישראלית מלבנון • שגריר ארה"ב מבהיר: איראן וחיזבאללה לא חלק מהעסקה | הפרטים המלאים מהמשא ומתן (בעולם)

אליהו לוי
18:54
בבלי

הגנה אזרחית לבנונית: חילצנו 70 גופות משני כפרים בדרום

כוחות ההגנה האזרחית הלבנונית חילצו 70 גופות משני כפרים בדרום לבנון - 52 גופות מהכפר כפרא ו-18 גופות מהכפר חדאת'א. זאת כמספר ראשוני, וחילוץ הגופות עדיין נמשך. בחסות הפסקת האש יכולים כוחות ההגנה האזרחית להגיע למקומות שלא הצליחו להגיע אליהם במהלך הלחימה. מניין ההרוגים הלבנוני צפוי לעלות משמעותית בימים הקרובים.

צוות בבלי
18:42
דרמה מוניציפלית

סערה בחיפה: נציגת בנט דוחפת לקידום איש חד"ש - זו התגובה החרדית

סופי נקש, נציגת בנט, מפעילה לחצים למינוי פאחר ביאדסי מחד"ש לסגן בשכר • הנציגות החרדית טרם חשפה כיצד תצביע בהצבעה הגורלית | השאלה שמטרידה את כולם (חדשות חרדים)

דוד קליין
18:31
דרמה משפטית

בית המשפט דחה חלקית את חסינות גוטליב: "לא אפר נאמנות למקורותיי"

בית המשפט המחוזי דחה חלקית את בקשת גוטליב לדחיית התביעה על הסף • ח"כ גוטליב: "לא אחשוף את מקורותיי" | דרמה משפטית בתביעת ברסלר (חוק ומשפט)

דוד ישראלי
18:25
אירוע קשה

נפילה בחולון: ילדה כבת 12 במצב קשה לאחר שנפלה מגובה 4 קומות

הילדה נפלה מגג הבניין ברחוב הבעל שם טוב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני בזירה | פונתה לבית חולים במצב קשה (בארץ)

משה כץ
17:56
שותפות אסטרטגית

משלחת שרים ירדנית בכירה בדמשק: זו התוכנית שעמדה במרכז הביקור

סגן ראש הממשלה הירדני הגיע עם שרים בכירים לסוריה • חתימה על הסכם תעופה ודיונים בתחבורה, מים ואנרגיה | הציר הכלכלי החדש שמתגבש (העולם הערבי)

אליהו לוי
17:37
דרך מעבר רפיח

פינוי רפואי: 97 חולים ומלווים יצאו מרצועת עזה

צוותי הסהר האדום השתתפו בפינוי רפואי של 35 חולים ו-62 מלווים • ארגון הבריאות העולמי ניהל את המבצע ותיאם עם הגורמים הרלוונטיים | המאמצים ההומניטריים נמשכים (צבא וביטחון)

אליהו לוי
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