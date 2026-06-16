"הילדים אכלו ונפלו על הרצפה": האמא משחזרת את דקות החרדה בגינה

דרמה משפטית

בית המשפט המחוזי דחה חלקית את בקשת גוטליב לדחיית התביעה על הסף • ח"כ גוטליב: "לא אחשוף את מקורותיי" | דרמה משפטית בתביעת ברסלר (חוק ומשפט)