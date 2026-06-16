מזכר ההבנות עם איראן: אלו הסעיפים המדהימים שנחשפו

חדשות עם קנייטש

מדינת ישראל בדרך לכאוס: הפגנה ראשונה של חסידי גור במקביל למחאות הפלג | נתניהו בלם באופן סופי את חוק המעונות ועורר סערה - כך הגיבו במפלגות החרדיות | הפגישה במשרדי ישיבת פוניבז' הציתה את הדמיון - אבל זה מה שבאמת התרחש | אבל כבד בעולם החסידות: הרה"ח ר' חיים דב הלפרין זצ"ל | הסערה סביב הגעת חסידים לצפת - מול הפשיטה החילונית על בני ברק (מעייריב)