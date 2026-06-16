בבלי
מבזקפרסום דרמטי

מזכר ההבנות עם איראן: אלו הסעיפים המדהימים שנחשפו

אל ערביה חושף את מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן • הסרת מצור ימי, נסיגת כוחות אמריקאיים ושיקום במימון 300 מיליארד דולר | הכניעה המוחלטת של וושינגטון (בעולם)

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל | צילום: צילום: הבית הלבן
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22:07
סערה תקשורתית

"אנטישמים": ח"כ שירי תוקף את ערוץ 14 בגלל התבטאות על חרדים

מגיש ערוץ 14 טען שחרדים מעוניינים רק בכסף • ח"כ שירי פרסם סרטון עוקצני: "עלילה אנטישמית" | "ערוץ הטלוויזיה של ביביסטאן" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
21:46
בבלי

מפקדה איראנית מאיימת: תגובה קשה אם ישראל תמשיך בדרום לבנון

מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית פרסמה איום כלפי ישראל, בטענה שצה"ל הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים. "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים האדירים" נכתב בהודעה. המפקדה האיראנית טענה כי ההפרות מתרחשות "לאחר שהנשיא האמריקני הכריז על סיום המלחמה".

צוות בבלי
21:43
איום איראני

איראן מאיימת על ישראל: "תצפו לתגובה קשה"

הפיקוד הצבאי העליון של איראן מזהיר את ישראל בעקבות ההסכם עם ארה"ב • חיזבאללה מתנה הסכם גרעין בנסיגה ישראלית מדרום לבנון | האיום החדש על רקע מזכר ההבנות (בעולם)

אליהו לוי
21:34
קרעו שערי שמים

במתחם הסופרים: ילד בן 8 החליק עם אופניים בעיר החרדית, מצבו קשה

תאונה בבני ברק: ילד נפצע באורח קשה ולא יציב לאחר שהחליק במהלך רכיבה על אופניים חשמליים במתחם הסופרים | כונני איחוד הצלה וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים בזירה, הכולל טיפול בחבלת ראש קשה, ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לחדר הטראומה בבית החולים כשהוא מעורפל הכרה | קרעו שערי שמים (בארץ)

מישאל לוי
21:29
מעצר לומדי תורה

"נגרש אותה במקלות ואבנים": ח"כ פרוש מזהיר את היועמ"שית באיום חריף

יו"ר שלומי אמונים מאיר פרוש באיום חריף על היועצת המשפטית לממשלה אם היא לא תורה להפסיק במעצר תלמידי ישיבות | האיום המלא (חרדים)

ישי כהן
21:19
סקרים חדשים

הצלילה של בנט ולפיד נמשכת: מרחק של מנדט אחד בלבד מיאיר גולן

איזנקוט פותח פער על בנט ולפיד בסקרים שפורסמו הערב. באחד מהם בנט נמצא במרחק מנדט אחד בלבד מ'הדמוקרטים' של יאיר גולן | הסוקר צוריאל שרון: לראשונה רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים של יצביעו (פוליטי)

יוני גבאי
21:15
חדשות עם קנייטש

האמת מאחורי הפגישה "הדרמטית" בפוניבז' והתמונה שהציתה את הדמיון | מעייריב

מדינת ישראל בדרך לכאוס: הפגנה ראשונה של חסידי גור במקביל למחאות הפלג | נתניהו בלם באופן סופי את חוק המעונות ועורר סערה - כך הגיבו במפלגות החרדיות | הפגישה במשרדי ישיבת פוניבז' הציתה את הדמיון - אבל זה מה שבאמת התרחש | אבל כבד בעולם החסידות: הרה"ח ר' חיים דב הלפרין זצ"ל | הסערה סביב הגעת חסידים לצפת - מול הפשיטה החילונית על בני ברק (מעייריב)

איצלה כץ
21:12
התכנונים נחשפו

"מביך מול טראמפ": הנזיפה החריפה של נתניהו בקבינט המצומצם

נתניהו נזף ברמטכ"ל במהלך דיון בקבינט המצומצם, בעקבות המכתב ששיגר מפקד חיל האוויר, והגדיר את המכתב כ"שגיאה לאומית" שפגעה באחידות המדינה ואף גרמה למבוכה מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | ברקע: ניסיונו של מפקד החיל לשבח את הטייסים, צעד שנתפס בדרג המדיני כתזכורת להתקפלות מדינית בעבר (בארץ)

יוני גבאי
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