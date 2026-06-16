"אנטישמים": ח"כ שירי תוקף את ערוץ 14 בגלל התבטאות על חרדים

מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית פרסמה איום כלפי ישראל, בטענה שצה"ל הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים. "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים האדירים" נכתב בהודעה. המפקדה האיראנית טענה כי ההפרות מתרחשות "לאחר שהנשיא האמריקני הכריז על סיום המלחמה".צוות בבלי
הפיקוד הצבאי העליון של איראן מזהיר את ישראל בעקבות ההסכם עם ארה"ב • חיזבאללה מתנה הסכם גרעין בנסיגה ישראלית מדרום לבנון | האיום החדש על רקע מזכר ההבנות (בעולם)אליהו לוי
תאונה בבני ברק: ילד נפצע באורח קשה ולא יציב לאחר שהחליק במהלך רכיבה על אופניים חשמליים במתחם הסופרים | כונני איחוד הצלה וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים בזירה, הכולל טיפול בחבלת ראש קשה, ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לחדר הטראומה בבית החולים כשהוא מעורפל הכרה | קרעו שערי שמים (בארץ)מישאל לוי
יו"ר שלומי אמונים מאיר פרוש באיום חריף על היועצת המשפטית לממשלה אם היא לא תורה להפסיק במעצר תלמידי ישיבות | האיום המלא (חרדים)ישי כהן
איזנקוט פותח פער על בנט ולפיד בסקרים שפורסמו הערב. באחד מהם בנט נמצא במרחק מנדט אחד בלבד מ'הדמוקרטים' של יאיר גולן | הסוקר צוריאל שרון: לראשונה רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים של יצביעו (פוליטי)יוני גבאי
מדינת ישראל בדרך לכאוס: הפגנה ראשונה של חסידי גור במקביל למחאות הפלג | נתניהו בלם באופן סופי את חוק המעונות ועורר סערה - כך הגיבו במפלגות החרדיות | הפגישה במשרדי ישיבת פוניבז' הציתה את הדמיון - אבל זה מה שבאמת התרחש | אבל כבד בעולם החסידות: הרה"ח ר' חיים דב הלפרין זצ"ל | הסערה סביב הגעת חסידים לצפת - מול הפשיטה החילונית על בני ברק (מעייריב)איצלה כץ
נתניהו נזף ברמטכ"ל במהלך דיון בקבינט המצומצם, בעקבות המכתב ששיגר מפקד חיל האוויר, והגדיר את המכתב כ"שגיאה לאומית" שפגעה באחידות המדינה ואף גרמה למבוכה מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | ברקע: ניסיונו של מפקד החיל לשבח את הטייסים, צעד שנתפס בדרג המדיני כתזכורת להתקפלות מדינית בעבר (בארץ)יוני גבאי
אלפי תלמידים מאוגדים להקמת 'אח״י' • מנהל המוסדות יעמוד בראש הרשימה | האם בדרך לחיבור עם 'נועם'? (חדשות חרדים)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ