תחמנות איראנית: המהלך של מוג'תבא חמינאי למרות אישור ההסכם

בבלי

מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית פרסמה איום כלפי ישראל, בטענה שצה"ל הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים. "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים האדירים" נכתב בהודעה. המפקדה האיראנית טענה כי ההפרות מתרחשות "לאחר שהנשיא האמריקני הכריז על סיום המלחמה".