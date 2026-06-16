המטוס המלכותי שנחת בחשאי בישראל בעיצומה של המלחמה

בישראל מעריכים כי המנהיג העליון של איראן אינו מעוניין להגיע להסכם גרעין סופי | זו הסיבה שבגללה באיראן בכל זאת אישרו את ההסכם והאזהרה במערכת הביטחון (אקטואליה, ביטחוני)דוד הכהן
בליכוד החליטו בימים האחרונים לגנוז קמפיין מתוכנן שנועד להבליט את מערכת היחסים והקשר האישי הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | זה מה שגרם להחלטה (בארץ)יאיר טוקר
מגיש ערוץ 14 טען שחרדים מעוניינים רק בכסף • ח"כ שירי פרסם סרטון עוקצני: "עלילה אנטישמית" | "ערוץ הטלוויזיה של ביביסטאן" (פוליטי מדיני)דוד קליין
מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית פרסמה איום כלפי ישראל, בטענה שצה"ל הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים. "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים האדירים" נכתב בהודעה. המפקדה האיראנית טענה כי ההפרות מתרחשות "לאחר שהנשיא האמריקני הכריז על סיום המלחמה".צוות בבלי
הפיקוד הצבאי העליון של איראן מזהיר את ישראל בעקבות ההסכם עם ארה"ב • חיזבאללה מתנה הסכם גרעין בנסיגה ישראלית מדרום לבנון | האיום החדש על רקע מזכר ההבנות (בעולם)אליהו לוי
תאונה בבני ברק: ילד נפצע באורח קשה ולא יציב לאחר שהחליק במהלך רכיבה על אופניים חשמליים במתחם הסופרים | כונני איחוד הצלה וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים בזירה, הכולל טיפול בחבלת ראש קשה, ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לחדר הטראומה בבית החולים כשהוא מעורפל הכרה | קרעו שערי שמים (בארץ)מישאל לוי
יו"ר שלומי אמונים מאיר פרוש באיום חריף על היועצת המשפטית לממשלה אם היא לא תורה להפסיק במעצר תלמידי ישיבות | האיום המלא (חרדים)ישי כהן
איזנקוט פותח פער על בנט ולפיד בסקרים שפורסמו הערב. באחד מהם בנט נמצא במרחק מנדט אחד בלבד מ'הדמוקרטים' של יאיר גולן | הסוקר צוריאל שרון: לראשונה רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים של יצביעו (פוליטי)יוני גבאי
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