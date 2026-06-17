בבלי
מבזקבבלי

תקיפות מטוסי קרב ישראלים בדרום לבנון — לראשונה מאז מזכר ההבנות

מקורות לבנוניים מדווחים על תקיפה של מטוסי קרב ישראלים באזור כפר תבנית בדרום לבנון. כמו כן דווח על שני מטחי רקטות שחזבאללה שיגרה לעבר כוחות צה"ל באזור — אחד מהם כלל יותר מעשר רקטות. בחסדי השם לא דווח על נפגעים. זו הפעם הראשונה מאז ההכרזה על מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב שמדווחים על תקיפות של מטוסי קרב ולא של כטב"מים.

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09:29
בעקבות אלימות המשטרה

יו״ר ש״ס קורא הבוקר לשר לבטחון לאומי: "איתמר בן גביר, תתעורר! לא נוכל לעמוד מנגד!".

חיים רוזנבוים
23:24
מתחת לאדאר

המטוס המלכותי שנחת בחשאי בישראל בעיצומה של המלחמה

דרמה דיפלומטית חשאית בעיצומה של המלחמה: משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות נחתה בחשאיות מוחלטת בישראל על סיפונו של מטוס מלכותי, וקיימה פגישות תיאום אסטרטגיות דחופות עם צמרת מערכת הביטחון הישראלית, על רקע מבצע "שאגת הארי" נגד איראן (ביטחון)

דניאל הרץ
23:00
הערכות מודיעיניות

תחמנות איראנית: המהלך של מוג'תבא חמינאי למרות אישור ההסכם

בישראל מעריכים כי המנהיג העליון של איראן אינו מעוניין להגיע להסכם גרעין סופי | זו הסיבה שבגללה באיראן בכל זאת אישרו את ההסכם והאזהרה במערכת הביטחון (אקטואליה, ביטחוני)

דוד הכהן
22:45
אפקט ההסכם

תחושות הציבור הכריעו; הוחלט למחוק בינתיים את טראמפ מהקמפיין

בליכוד החליטו בימים האחרונים לגנוז קמפיין מתוכנן שנועד להבליט את מערכת היחסים והקשר האישי הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | זה מה שגרם להחלטה (בארץ)

יאיר טוקר
22:07
סערה תקשורתית

"אנטישמים": ח"כ שירי תוקף את ערוץ 14 בגלל התבטאות על חרדים

מגיש ערוץ 14 טען שחרדים מעוניינים רק בכסף • ח"כ שירי פרסם סרטון עוקצני: "עלילה אנטישמית" | "ערוץ הטלוויזיה של ביביסטאן" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
21:46
בבלי

מפקדה איראנית מאיימת: תגובה קשה אם ישראל תמשיך בדרום לבנון

מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית פרסמה איום כלפי ישראל, בטענה שצה"ל הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים ביומיים האחרונים. "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים האדירים" נכתב בהודעה. המפקדה האיראנית טענה כי ההפרות מתרחשות "לאחר שהנשיא האמריקני הכריז על סיום המלחמה".

צוות בבלי
21:43
איום איראני

איראן מאיימת על ישראל: "תצפו לתגובה קשה"

הפיקוד הצבאי העליון של איראן מזהיר את ישראל בעקבות ההסכם עם ארה"ב • חיזבאללה מתנה הסכם גרעין בנסיגה ישראלית מדרום לבנון | האיום החדש על רקע מזכר ההבנות (בעולם)

אליהו לוי
21:34
קרעו שערי שמים

במתחם הסופרים: ילד בן 8 החליק עם אופניים בעיר החרדית, מצבו קשה

תאונה בבני ברק: ילד נפצע באורח קשה ולא יציב לאחר שהחליק במהלך רכיבה על אופניים חשמליים במתחם הסופרים | כונני איחוד הצלה וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים בזירה, הכולל טיפול בחבלת ראש קשה, ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לחדר הטראומה בבית החולים כשהוא מעורפל הכרה | קרעו שערי שמים (בארץ)

מישאל לוי
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