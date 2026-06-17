מצוד דרמטי בטמרה: תושב חאן יונס נלכד מסתתר בשיחים

ביריונות בכביש

ויכוח שגרתי על זכות קדימה בכביש פנימי וצר בעיר טמרה שבצפון הסלים במהירות לאירוע אלימות קשה וברוטאלי. נהג רכב פרטי בן 22 תקף באכזריות נהג הסעות, פצע אותו בפניו והשחית את המיניבוס שלו באמצעות אבן גדולה. בעקבות חקירה מאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש נגד הצעיר כתב אישום חמור בבית משפט השלום בעכו.