בבלי
מבזקצפו במרדף

מצוד דרמטי בטמרה: תושב חאן יונס נלכד מסתתר בשיחים

לוחמי מג"ב ושוטרים רדפו אחר החשוד שנטש רכב והסתתר בשטח פתוח • תושב חאן יונס הוגש נגדו כתב אישום | המשטרה דורשת מעצר עד תום ההליכים | תיעוד (משטרה)

מרדף | צילום: צילום: משטרת ישראל
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מבזקים נוספים

13:07
פעילות רחבת היקף

74 שוהים בלתי חוקיים נתפסו בלילה אחד | צפו בתיעוד

לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ירושלים עצרו הלילה 74 שוהים בלתי חוקיים ו-2 חשודים בהלנתם בפעילות רחבת היקף בשכונת בית צפאפא בירושלים | צפו בתיעוד (משטרה)

קובי רוזן
13:07
החשד להטרדת עד

דרמה בצמרת: נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר באזהרה

החשד: תוכנית להקלטת עד מפתח בפרשת קשרי המשטרה ומח"ש • יחד עמו נחקרה ראש אמ"ש, ניצב אלונה שושן, שהעבירה הקלטות ובהן התבטאויות בוטות של ראש חטיבת הדוברות (משפט)

משה כהן
13:05
בבלי

צה"ל: התרעה על חדירת כלי טיס עוין לזרעית — זיהוי שווא

דובר צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית היו זיהוי שווא.

צוות בבלי
12:55
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית

הופעלו התרעות במרחב זרעית על חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים. בחסדי השם אין דיווחים על נפגעים.

צוות בבלי
12:55
בבלי

אזעקות בקו העימות וזרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וזרעית. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
12:53
מוצא אחרון

דרמה במעצמה: עונש יוטל על 150 מיליון אזרחים בשל הונאת ענק

רשתות הונאה מתוחכמות מאיימות על טוהר בחינות הרפואה בהודו ומציתות עימות חסר תקדים בין הממשל לפלטפורמה  (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:50
הפרויקט היקר שקרס

מחדל ה-F-35: המטוס היקר בהיסטוריה מושבת - מיליארדים לפח

דוח מבקר המדינה האמריקני חושף משבר עמוק במטוס הקרב המתקדם ביותר • המוכנות המשימתית צנחה מ-67% ל-44% תוך ארבע שנים | תוכנית חירום של 13.7 מיליארד דולר (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
12:49
ביריונות בכביש

"חשב שצעקו עליו": יצא עם סלע וניפץ את רכב ההסעות בגלל ויכוח טיפשי

ויכוח שגרתי על זכות קדימה בכביש פנימי וצר בעיר טמרה שבצפון הסלים במהירות לאירוע אלימות קשה וברוטאלי. נהג רכב פרטי בן 22 תקף באכזריות נהג הסעות, פצע אותו בפניו והשחית את המיניבוס שלו באמצעות אבן גדולה. בעקבות חקירה מאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש נגד הצעיר כתב אישום חמור בבית משפט השלום בעכו.

קובי אטינגר
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