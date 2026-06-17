דרמה במעצמה: עונש יוטל על 150 מיליון אזרחים בשל הונאת ענק

לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ירושלים עצרו הלילה 74 שוהים בלתי חוקיים ו-2 חשודים בהלנתם בפעילות רחבת היקף בשכונת בית צפאפא בירושלים | צפו בתיעוד (משטרה)קובי רוזן
החשד: תוכנית להקלטת עד מפתח בפרשת קשרי המשטרה ומח"ש • יחד עמו נחקרה ראש אמ"ש, ניצב אלונה שושן, שהעבירה הקלטות ובהן התבטאויות בוטות של ראש חטיבת הדוברות (משפט)משה כהן
דובר צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית היו זיהוי שווא.צוות בבלי
הופעלו התרעות במרחב זרעית על חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים. בחסדי השם אין דיווחים על נפגעים.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וזרעית. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
דוח מבקר המדינה האמריקני חושף משבר עמוק במטוס הקרב המתקדם ביותר • המוכנות המשימתית צנחה מ-67% ל-44% תוך ארבע שנים | תוכנית חירום של 13.7 מיליארד דולר (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
ויכוח שגרתי על זכות קדימה בכביש פנימי וצר בעיר טמרה שבצפון הסלים במהירות לאירוע אלימות קשה וברוטאלי. נהג רכב פרטי בן 22 תקף באכזריות נהג הסעות, פצע אותו בפניו והשחית את המיניבוס שלו באמצעות אבן גדולה. בעקבות חקירה מאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש נגד הצעיר כתב אישום חמור בבית משפט השלום בעכו.קובי אטינגר
הדובר תנ"צ ליאור אבודרהם הוקלט כשהוא מתרברב על קשרים פסולים במח"ש, משגר אמירות בוטות - וטוען שרק ניסה "לדובב" את עמיתיו • נציב שב"ס קובי יעקובי דורש לחקור את הבכירות (משפט)משה כהן
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