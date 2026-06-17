המסתערבים פשטו על מתחם מבוצר בצפון וביצעו מעצרים | תיעוד דרמטי

בביקור בישיבת 'חיי דעת'

בביקור מיוחד שערך ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת קיבוץ 'חיי דעת' שבנשיאותו, עקב מעברה למשכנה החדש, הוא דיבר על גזירת הגיוס והמצב שבני הישיבות נמצאים בו | הרב אייכנשטיין סיפק הבטחה דרמטית לבחורים: "כל מי שיקבל על עצמו עול תורה באמת - אני מבטיח שלא יעצרו אותו" (חרדים)