הגר"י אייכנשטיין בהבטחה דרמטית: "בחור שעמל בתורה באמת - אני מבטיח שלעולם לא יעצרו אותו"

הרכב מורחב בראשות הנשיא עמית דורש מהממשלה, מהכנסת וממערכת הביטחון לנמק: מדוע לא יבוטלו או יתוקנו הסעיפים המאריכים את הזמן שבו ניתן להחזיק עצורים ללא ביקורת שיפוטית ומונעים פגישה עם עורך דין (משפט)משה כהן
הרכב שופטי בג"ץ הורה למשיבים לנמק בתוך שבוע מדוע לא יבוטל מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל, בעקבות החלטת ועדת האיתור מחודש אפריל. הדיון המכריע נקבע באופן דחוק לתחילת חודש יולי (משפט)משה כהן
פרופ׳ סער חשביה מספר על הרגעים הראשונים • ארבעה ילדים הגיעו עם תסמינים חריגים | "הועלה חשד שמדובר באירוע מורכב" (חדשות בריאות)בני סולומון
Yum! Brands מוכרת את פיצה האט ב-2.7 מיליארד דולר לאחר ירידה במכירות ואובדן נתח שוק | העסקה תיסגר ב-2026 בכפוף לאישורים רגולטוריים (בעולם)אריה רוזן
המליאה אישרה את בקשת החסינות של חה"כ גוטליב בעקבות חשיפת זהות איש שב"כ • מקלב תקף בחריפות את היועמ"שית: "מכרה את מעמדה לרוע" | ההליך הפלילי יעוכב עד תום כהונת הכנסת (פוליטי מדיני)יוני גבאי
דרום קוריאה מזיזה את קו הבקרה האזרחי 6 ק"מ צפונה, מקלה על 20 אלף תושבים ומצמצמת את אזור ההגבלה ליד הגבול עם קוריאה הצפונית (מעניין)אריה רוזן
חוקרי יל"פ החלו בפעולות חקירה נרחבות במישור הגלוי והסמוי סנוגע למחית התינוקות שנמכרה ברשתות שיווק • משרד הבריאות העביר ממצאי בדיקות למשטרה | כל כיווני החקירה נבדקים (בארץ)דוד הכהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגן על ההסכם עם איראן וטען כי "החלופה להסכם הזה הייתה מיתון עולמי. יש אנשים טיפשים שרוצים לראות מיתון עולמי. מצר הורמוז לעולם לא היה נפתח." המקור מציין כי טראמפ למעשה מחזק את עמדת איש המו"מ האיראני ומסביר בפומבי מדוע נכנע לאיראנים, כאשר איראן מקבלת גושפנקה לעוצמת הנשק שלה - סגירת מצר הורמוז.צוות בבלי
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