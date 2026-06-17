מנהל המיון בהדסה בו מאושפזים הילדים שנפגעו ממחית התינוקות חושף פרטים חדשים

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגן על ההסכם עם איראן וטען כי "החלופה להסכם הזה הייתה מיתון עולמי. יש אנשים טיפשים שרוצים לראות מיתון עולמי. מצר הורמוז לעולם לא היה נפתח." המקור מציין כי טראמפ למעשה מחזק את עמדת איש המו"מ האיראני ומסביר בפומבי מדוע נכנע לאיראנים, כאשר איראן מקבלת גושפנקה לעוצמת הנשק שלה - סגירת מצר הורמוז.