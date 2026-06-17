דרמה משפטית: לוחם השב"כ שחשפה גוטליב עותר לבג"ץ נגד החסינות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על ראש הממשלה: "ביבי נתניהו הוא אדם טוב. לפעמים הוא קצת מתלהב, אבל הוא באמת אדם טוב מאוד." טראמפ הוסיף כי הייתה ביניהם "מחלוקת קטנה לגבי לבנון. אני אומר: אפשר לפעול קצת יותר בעדינות, ביבי. לא צריך להפיל בניין בכל פעם שמישהו נכנס אליו רק בגלל שהוא מחזבאללה." לדבריו, "אנחנו השותף הגדול, והוא השותף הקטן מאוד."צוות בבלי
פרשת נציב שב"ס ומח"ש עולה שלב: פרקליטו של רנ"צ קובי יעקובי, עו"ד אורי קורב, מטיח האשמות קשות במערכת אכיפת החוק ומזהיר כי החששות הכבדים מפני סיכול ושיבוש החקירה התממשו: "במקום לחקור את מח"ש, בחרו לחקור שוב את הנציב" (משפט)משה כהן
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד אבו הין, ראש חוליית צליפה בחמאס, ואת מחמוד וליד גבר אבו הין, מחבל בחמאס. שני המחבלים פשטו לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. במהלך התקופה האחרונה פעלו המחבלים לשיקום חמאס בניגוד להסכם הפסקת האש ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וישראל. שניהם היוו איום מיידי על כוחות צה"ל ברצועה וחוסלו בתקיפות מדויקות.צוות בבלי
ארה"ב ואיראן, יחד עם המתווכים, דנים באפשרות לקיים את חתימת מזכר ההבנה באופן אלקטרוני עוד היום | לצד זאת, הודגש כי פגישת המשלחות של ארה"ב ואיראן תתקיים ביום שישי בשוויץ - גם אם יוצע מועד חתימה אלקטרוני מוקדם יותר (בעולם)יוסי נכטיגל
שופטי בג"ץ עצרו בצו ביניים את מינוי מועצת הרשות השנייה החדשה של שלמה קרעי, וחשפו "תרגיל התפטרות" שנועד להכשיל את בית המשפט: "מעורבות של השר או מי מטעמו, סמיכות זמנים מעוררת תמיהה". המסמך המלא בפנים.משה כהן
לוחם צה"ל נפצע היום באורח קשה, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני ושני לוחמי צה"ל נוספים נפצעו באורח קל, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון | הלוחמים פונו באופן מוסק להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים | כוחות צה"ל תקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב (צבא)ב. ניסני
במחאה נגד גיוס בני הישיבות ועל רקע מעצרו של בחור מהחסידות, רבבות חסידי גור מול משתתפים בשעה זו במחאה חריגה וחסרת תקדים מול כלא 10 | באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה | במקום שורר עומס רב ונרשם דוחק | לאחר תפילת מנחה, החלה עצרת התפילה | תיעוד נרחב (חרדים)שאול כהנא
הפרשן האמירתי הבכיר אמג'ד טאהא תקף בחריפות בציוץ ויראלי את הממשל האמריקני וכתב כי מתוך מיליארדי בני אדם בעולם, רק דונלד טראמפ וג'יי די ואנס בוטחים באיראן | הציוץ המלא והתגובות (מדיני)דוד הכהן
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