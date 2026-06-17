5 לוחמי צה"ל נפצעו מרחפן נפץ בדרום לבנון

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על ראש הממשלה: "ביבי נתניהו הוא אדם טוב. לפעמים הוא קצת מתלהב, אבל הוא באמת אדם טוב מאוד." טראמפ הוסיף כי הייתה ביניהם "מחלוקת קטנה לגבי לבנון. אני אומר: אפשר לפעול קצת יותר בעדינות, ביבי. לא צריך להפיל בניין בכל פעם שמישהו נכנס אליו רק בגלל שהוא מחזבאללה." לדבריו, "אנחנו השותף הגדול, והוא השותף הקטן מאוד."