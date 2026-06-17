טראמפ מתח ביקורת על נתניהו: "לא צריך להפיל בניין בכל פעם"

טרם פורסם ההסכם המלא

ארה"ב ואיראן, יחד עם המתווכים, דנים באפשרות לקיים את חתימת מזכר ההבנה באופן אלקטרוני עוד היום | לצד זאת, הודגש כי פגישת המשלחות של ארה"ב ואיראן תתקיים ביום שישי בשוויץ - גם אם יוצע מועד חתימה אלקטרוני מוקדם יותר (בעולם)