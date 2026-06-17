חרם הצרכנים המתהווה בימים האחרונים נגד ענקיות השתיה הישראליות הנשלטות בידי בעלי השליטה בערוץ 12, תופס תאוצה מסחררת בשל הזעם ברחוב החרדי על ההסתה הפרועה בתקשורת הישראלית נגד המגזר ובחורי הישיבות • כל הפרטים (חדשות חרדים)מיקי ברון
דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל, חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. בעקבות התקיפה, רקטות נוספות נפלטו מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
מפקד מחוז ת"א הורה להשעות שוטר שבעט במפגין חרדי בהפגנה בכביש 4 | המשטרה הודתה: "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים" (בארץ)משה בשן
דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי נשקלת אפשרות שמזכר ההבנות ייחתם על ידי נשיאי איראן וארצות הברית. לדבריו, איראן תשתף פעולה עם עומאן בגיבוש מנגנון לניהול מצר הורמוז, ותקיים התייעצויות עם מדינות האזור בכל עת שיידרש. הדובר הוסיף כי המשך כיבוש אדמות לבנון בידי ישראל נחשב להפרה של מזכר ההבנות, ויינקטו הצעדים הדרושים בעניין.צוות בבלי
הבית הלבן מפרסם הערב את נוסח ההסכם המלא בין ארה"ב לאיראן | 14 סעיפים בהם ארה"ב מוותרת לאיראן על סנקציות ומבטיחה שיקום עתידי | איראן לא מתחייבת לדבר בנושא הגרעין מלבד שלא להשיג נשק גרעיני בעתיד | הנוסח המלא של ההסכם בין ארה"ב לאיראן (חדשות)ישראל גראדווהל
הקשר הרוחני העמוק בין נשיא ארגנטינה חבייר מיליי ליהדות נחשף: בתיעוד שהציג המשפיע החב"די הרב סימון ג'ייקובסון, נראה נשיא ארגנטינה כשהוא מפציר בראש הממשלה בנימין נתניהו להרבות בהזכרת "שם שמיים" בנאומיו הרשמיים, תוך שהוא מסביר כי זהו המפתח לברכה ולניצחון של העם היהודי (בארץ)חזקי שטרן
השופט נעם סולברג הורה למפכ"ל המשטרה להגיב לעתירת ח"כ בוארון וארגון "לביא", ולהסביר מדוע גלי בהרב-מיארה לא נחקרה בחשד לניגוד עניינים חריף. ח"כ בוארון: "היא כשלה במרמה והפרת אמונים" (משפט)משה כהן
דונלד טראמפ ממשיך להשפיל את ישראל בבמה הבינלאומית ולהגן על ההסכם עליו חתם עם איראן | את ישראל כינה "שותפה קטנה מאוד", ואמר כי רק ישראל רצתה שארה"ב תמשיך להפציץ באיראן | טראמפ חזר על הטענה שצריך לשלוח את א-שרעא לטפל בלבנון ואמר כי "הוא מאוד רוצה לעשות את זה" | טראמפ חזר ואמר שסוריה הייתה עושה עבודה מדויקת יותר "ולא מפציצה בניינים שלמים" (מדיני)ישראל גראדווהל
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