התבוסה הושלמה

הבית הלבן מפרסם הערב את נוסח ההסכם המלא בין ארה"ב לאיראן | 14 סעיפים בהם ארה"ב מוותרת לאיראן על סנקציות ומבטיחה שיקום עתידי | איראן לא מתחייבת לדבר בנושא הגרעין מלבד שלא להשיג נשק גרעיני בעתיד | הנוסח המלא של ההסכם בין ארה"ב לאיראן (חדשות)